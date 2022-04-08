Брэйтуэйт летом может покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт рассматривает возможность ухода из клуба из-за нехватки игровой практики, сообщает Sport.es.

30-летний форвард не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави, который практически не задействует датчанина в матчах.

Брэйтуэйт попробует найти новый клуб летом, чтобы в конце года попасть в заявку сборной Дании на чемпионат мира в Катаре.

Контракт форварда с каталонцами рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел только пять матчей во всех соревнованиях, забив два гола.