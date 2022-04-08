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Сегодня, 21:43

Брэйтуэйт летом может покинуть «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт рассматривает возможность ухода из клуба из-за нехватки игровой практики, сообщает Sport.es.

30-летний форвард не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави, который практически не задействует датчанина в матчах.

Брэйтуэйт попробует найти новый клуб летом, чтобы в конце года попасть в заявку сборной Дании на чемпионат мира в Катаре.

Контракт форварда с каталонцами рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел только пять матчей во всех соревнованиях, забив два гола.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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27%

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18%

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Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

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13%

2.05
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Мартин Брейтуэйт
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Симеоне ответил на критику за оборонительный стиль игры «Атлетико»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
4
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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8.04 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
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Р. Вальекано – Валенсия
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