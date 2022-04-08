Симеоне ответил на критику за оборонительный стиль игры «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на критику после матча против «Манчестер Сити» (0:1) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Испанский клуб, по мнению журналистов, показал слишком оборонительный стиль игры.

«Я не высказываю свое мнение о других. Каждый видит все по-своему, любой подход следует уважать. Чемпионат Испании сильно отличается от Лиги чемпионов, и сейчас мы полностью сосредоточены на «Мальорке», — цитирует тренера Marca.

«Мальорка» в матче 31-го тура примеры сезона-2021/22 на своем поле примет «Атлетико». Игра пройдет 9 апреля.