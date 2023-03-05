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Сегодня, 14:31

Брат Хави будет руководить «Барселоной» в матче с «Валенсией»

Виталий Косик
Корреспондент
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Оскар Эрнандес, брат и помощник главного тренера «Барселоны» Хави, будет руководить сине-гранатовыми в матче 24-го тура ла лиги против «Валенсии», сообщает AS.

Испанский специалист отбывает дисквалификацию, полученную в матче 23-го тура чемпионата Испании против Альмерии (0:1).

По информации издания, до и после матча Хави сможет находиться в раздевалке «Барселоны», сможет назвать состав и будет находиться там до тех пор, пока до начала встречи не останется несколько минут. Затем специалиста доставят в частную ложу, а его брат будет управлять командой с бровки.

Встреча команд состоится сегодня, 5 марта, начало — 18.15 мск.

Хави Эрнандес (Хави)
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ФК Барселона
ФК Валенсия
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
15
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
16
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
17
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
18
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
19
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 0 : 0
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 3 : 2
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 0 : 2
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 0 : 1
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 6 : 1
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 - : -
5.03 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
5.03 23:00
Бетис – Реал
 - : -
6.03 23:00
Осасуна – Сельта
 - : -
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Реал

 11
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
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Антуан Гризманн

Атлетико

 8
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Роберт Левандовски

Барселона

 7
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
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Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
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Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
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Стефан Савич

Атлетико

 16 2 2
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