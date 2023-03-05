Педри: «Я давно говорю о том, что считаю Месси лучшим в мире»
Полузащитник «Барселоны» Педри высказался нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Я давно говорю о том, что считаю Лионеля лучшим в мире. Поиграв вместе с ним, я лишь убедился в этом. Мы могли убедиться в этом, увидев его игру на недавнем чемпионате мира в Катаре», — приводит слова Педри Daily Mail.
В текущем сезоне 35-летний аргентинец сыграл за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.
В 2022 году Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. За семь матчей на турнире он забил семь голов и сделал три результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|23
|19
|2
|2
|45-8
|59
|
2
|Реал
|23
|16
|4
|3
|47-18
|52
|
3
|Атлетико
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|
4
|Р. Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|
5
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|32-25
|40
|
6
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|
7
|Р. Вальекано
|23
|9
|7
|7
|29-25
|34
|
8
|Осасуна
|23
|9
|6
|8
|22-23
|33
|
9
|Атлетик
|23
|9
|5
|9
|33-26
|32
|
10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|
11
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|
12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|
13
|Сельта
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|
14
|Кадис
|24
|6
|8
|10
|18-35
|26
|
15
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|
16
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|
17
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-32
|25
|
18
|Вальядолид
|23
|7
|3
|13
|16-33
|24
|
19
|Валенсия
|23
|6
|5
|12
|27-27
|23
|
20
|Эльче
|24
|2
|6
|16
|18-48
|12
|3.03
|23:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|0 : 0
|4.03
|16:00
|
Хетафе – Жирона
|3 : 2
|4.03
|18:15
|
Альмерия – Вильярреал
|0 : 2
|4.03
|20:30
|
Мальорка – Эльче
|0 : 1
|4.03
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|6 : 1
|5.03
|16:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|5.03
|18:15
|
Барселона – Валенсия
|- : -
|5.03
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|5.03
|23:00
|
Бетис – Реал
|- : -
|6.03
|23:00
|
Осасуна – Сельта
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|13
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|19
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|16
|2
|2