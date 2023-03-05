Педри: «Я давно говорю о том, что считаю Месси лучшим в мире»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Я давно говорю о том, что считаю Лионеля лучшим в мире. Поиграв вместе с ним, я лишь убедился в этом. Мы могли убедиться в этом, увидев его игру на недавнем чемпионате мира в Катаре», — приводит слова Педри Daily Mail.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец сыграл за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

В 2022 году Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. За семь матчей на турнире он забил семь голов и сделал три результативные передачи.