Бордалас о поражении от «Атлетико»: «Это тяжелый день, потому что «Валенсия» провела великолепный первый тайм»

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:3).

«Это тяжелый день , потому что мы провели великолепный первый тайм. «Атлетико» почти не создавал моментов, мы были сильнее и ушли на перерыв ведя со счетом 2:0. Они внесли изменения и попытались сократить разрыв. Мы хорошо контролировали ситуацию, пока она не настигла нас. У нас есть игроки, которые провели много матчей за неделю. Мы были вынуждены внести изменения. Вышедшие игроки пытались помочь, но мы поплатились за их неопытность. Им еще предстоит пройти долгий путь, чтобы конкурировать в таких играх», — приводит слова Бордаласа официальный сайт клуба.

Мадридский клуб отыгрался со счета 2:1, забив на 91-й и 93-й минутах. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.

«Атлетико» набрал 36 очков и занимает четвертое место. У «Валенсии» 29 очков и девятая позиция.