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Сегодня, 01:05

«Атлетико» вырвал победу в матче с «Валенсией», Черышев остался в запасе

Евгений Петров
Корреспондент
Луис Суарес.
Фото ФК «Валенсия»

«Атлетико» обыграл «Валенсию» (3:2) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

На 25-й минуте Юнус Муса вывел гостей вперед. Уго Дуро на 44-й минуте забил второй мяч. Матеус Кунья на 64-й минуте отыграл один гол. Сравнял результат в концовке игры Анхель Корреа.

Более того, вскоре Марио Эрмосо принес «матрасникам» победу. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.

«Атлетико» набрал 36 очков и занимает четвертое место. У «Валенсии» 29 очков и девятая позиция.

Испания. Лига 1. 22-й тур
22 янв, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:2
Валенсия
Голы
Муса, 25 (0:1), Дуро, 44 (0:2), Кунья, 64 (1:2), Корреа, 90+1 (2:2), Эрмосо, 90+3 (3:2)
Атлетико
Облак Хименес Лоди (Корреа, 46 ) Эрмосо Врсалько (Эррера, 61 ) де Пауль Коке Лемар (Фелипе, 57 ) Жоау Феликс (Кунья, 57 ) Суарес Феррейра-Карраско (Серрано, 90+9 )
Валенсия
Доменеч Коррейа (Васкес, 72) Лато (Москера, 72) Гильямон Диакаби Альдерете (Коиндреди, 54) Фулькье Муса (Рачич, 88) Солер Гонсалу Гедеш Дуро (Гомес, 72)
Предупреждения
Коке 27, Эрмосо 37, Суарес 82, Эррера 84, Хименес 90  -  Коррейа 14, Фулькье 37, Муса 43, Гильямон 61, Лато 65, Доменеч 83
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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Денис Черышев
ФК Атлетико
ФК Валенсия
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«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой»

Ла лига: «Атлетико» победил «Валенсию», «Реал» — «Эльче» и другие матчи 22-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
7
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
8
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
9
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
12
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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38 тур
21.01 23:00
Эспаньол – Бетис
 1 : 4
22.01 16:00
Леванте – Кадис
 0 : 2
22.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 3 : 0
22.01 20:30
Севилья – Сельта
 2 : 2
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 2
23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 - : -
23.01 18:15
Реал – Эльче
 - : -
23.01 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
23.01 20:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
23.01 23:00
Алавес – Барселона
 - : -
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Иньиго Мартинес

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Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
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