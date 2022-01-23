«Атлетико» вырвал победу в матче с «Валенсией», Черышев остался в запасе

«Атлетико» обыграл «Валенсию» (3:2) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

На 25-й минуте Юнус Муса вывел гостей вперед. Уго Дуро на 44-й минуте забил второй мяч. Матеус Кунья на 64-й минуте отыграл один гол. Сравнял результат в концовке игры Анхель Корреа.

Более того, вскоре Марио Эрмосо принес «матрасникам» победу. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.

«Атлетико» набрал 36 очков и занимает четвертое место. У «Валенсии» 29 очков и девятая позиция.