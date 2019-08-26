Блаттер рассказал, как привел в ярость Флорентино Переса. Все дело в Месси и Роналду

Бывший руководитель ФИФА Зепп Блаттер рассказал о конфликте с президентом «Реала» Флорентино Переса. По словам Блаттера, инцидент произошел из-за сравнения форварда «Барселоны» Лионеля Месси и тогдашнего лидера атак «Реала» Криштиану Роналду.

— На конференции в Оксфорде я сказал студентам, что оба они очень хороши, но Месси — это ребенок, о котором мечтала бы каждая мать, а Роналду больше как робот, — цитирует infobae.com Блаттера. — Криштиану был недоволен, а особенно недоволен был президент «Реала».

— Что сказал вам Флорентино Перес?

— То, что я вообще-то почетный член «Реала»...

— Вы им остались после таких слов?

— Да, меня даже повысили! Но Флорентино был очень зол. «Как ты можешь говорить подобное, когда сам являешься почетным членом «Реала»?» — спросил он меня. Я сказал, что это вопрос личного вкуса. Он пришел в ярость и сказал, что я немедленно должен пояснить свои слова. А вскоре «Золотой мяч» выиграл Криштиану.