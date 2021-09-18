Бэйл пропустит около двух месяцев из-за травмы

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не сможет помочь своей команде в ближайших матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов, сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, на которого ссылается AS.

По информации источника, у валлийца травмирована задняя поверхность бедра правой ноги. На восстановление футболисту понадобится от восьми до десяти недель.

Ожидается, что раньше ноября Бэйл не сможет сыграть за «сливочных».

32-летний футболист в текущем сезоне провел три матча в ла лиге и забил один мяч.