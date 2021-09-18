Бэйл пропустит около двух месяцев из-за травмы
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не сможет помочь своей команде в ближайших матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов, сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, на которого ссылается AS.
По информации источника, у валлийца травмирована задняя поверхность бедра правой ноги. На восстановление футболисту понадобится от восьми до десяти недель.
Ожидается, что раньше ноября Бэйл не сможет сыграть за «сливочных».
32-летний футболист в текущем сезоне провел три матча в ла лиге и забил один мяч.
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