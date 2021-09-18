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«Атлетико» и «Атлетик» завершили матч нулевой ничьей

19:14
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«Атлетико» сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0) в матче пятого тура чемпионата Испании.

На 79-й минуте у хозяев был удален Жоау Феликс. «Атлетико» набрал 11 очков и вышел на первое место. У «Атлетика» девять очков и четвертая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

5-й тур

«Атлетико» — «Атлетик» — 0:0

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Кунья, 77), Хименес, Эрмосо, Лоди (Феррейра-Карраско, 56), Кондогбья (Эррера, 55), де Пауль, Льоренте, Гризманн (Суарес, 55), Корреа (Жоау Феликс, 61).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин (Морсильо, 81), Дани Гарсия (Саррага, 87), Венседор (Весга, 80), Рауль Гарсия (Уильямс, 63), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 64), Беренгер.

Предупреждения: Дани Гарсия, 30. Кондогбья, 36. Жоау Феликс, 78. Савич, 79. Уильямс, 83. Кунья, 90.

Удаление: Жоау Феликс, 79.

Судья: Хиль Мансано.

18 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
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Тоттенхэм
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1.74
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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