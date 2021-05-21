Бэйл по окончании сезона-2021/22 может завершить карьеру
13:40
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может завершить карьеру по окончании следующего сезона, сообщает As.
По данным источника, сезон-2021/22 31-летний футболист проведет в «Реале», после чего валлиец рассмотрит вариант завершения карьеры.
На данный момент футболист выступает в аренде в «Тоттенхэме», после окончания сезона он вернется в мадридский клуб.
В этом сезоне Бэйл провел 33 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи
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