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Месси пропустит матч с «Эйбаром» с разрешения Кумана

12:48
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч последнего, 38-го тура чемпионата Испании против «Эйбара», сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

33-летний аргентинец не принимает участия в тренировках с разрешения главного тренера команды, Роналда Кумана. Специалист разрешил игроку пропустить заключительный матч в сезоне.

В сезоне-2020/21 Месси провел 47 матчей за «Барселону», на его счету 38 голов и 14 результативных передач.

Матч «Эйбар» — «Барселона» состоится в субботу, 22 мая. Начало встречи — в 19.00 (мск). В прошлом, 37-м туре чемпионата Испании каталонцы лишились шансов на чемпионство.

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2152626/messi-does-not-train-with-coachs-permission-and-will-miss-eibar-game

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