Месси пропустит матч с «Эйбаром» с разрешения Кумана

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч последнего, 38-го тура чемпионата Испании против «Эйбара», сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

33-летний аргентинец не принимает участия в тренировках с разрешения главного тренера команды, Роналда Кумана. Специалист разрешил игроку пропустить заключительный матч в сезоне.

LATEST NEWS | Leo #Messi is not training today with the coach's permission and will not play against Eibar pic.twitter.com/ak3F5W527x — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2021

В сезоне-2020/21 Месси провел 47 матчей за «Барселону», на его счету 38 голов и 14 результативных передач.

Матч «Эйбар» — «Барселона» состоится в субботу, 22 мая. Начало встречи — в 19.00 (мск). В прошлом, 37-м туре чемпионата Испании каталонцы лишились шансов на чемпионство.