Месси пропустит матч с «Эйбаром» с разрешения Кумана
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч последнего, 38-го тура чемпионата Испании против «Эйбара», сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».
33-летний аргентинец не принимает участия в тренировках с разрешения главного тренера команды, Роналда Кумана. Специалист разрешил игроку пропустить заключительный матч в сезоне.
LATEST NEWS | Leo #Messi is not training today with the coach's permission and will not play against Eibar pic.twitter.com/ak3F5W527x— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2021
В сезоне-2020/21 Месси провел 47 матчей за «Барселону», на его счету 38 голов и 14 результативных передач.
Матч «Эйбар» — «Барселона» состоится в субботу, 22 мая. Начало встречи — в 19.00 (мск). В прошлом, 37-м туре чемпионата Испании каталонцы лишились шансов на чемпионство.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2152626/messi-does-not-train-with-coachs-permission-and-will-miss-eibar-game
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