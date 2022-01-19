«Бетис» продлил контракт с 21-летним полузащитником

«Бетис» объявил о продлении контракта с полузащитником Родри. 21-летний хавбек заключил соглашение до 2026 года.

В сезоне-2021/22 Санчес провел 19 матчей за «Бетис» во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 3 результативные передачи.

Напомним, что 17 февраля «Бетис» на выезде сыграет с «Зенитом» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы.