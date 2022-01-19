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Сегодня, 20:37

«Валенсия» ведет переговоры об аренде защитника «Барселоны» Мингесы

Анна Горшкова
Корреспондент

«Валенсия» ведет переговоры о подписании защитника «Барселоны» Оскара Мингесы на правах аренды.

Как сообщает Marca, «летучие мыши» хотят заполучить 22-летнего игрока на шесть месяцев без права выкупа. Главный тренер команды Хосе Бордалас стремится укрепить оборонительные позиции во второй половине сезона. Мингеса не против перейти в «Валенсию».

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков в 20 матчах.

В этом сезоне Мингеcа провел за «Барсу» 19 игр и сделал две результативные передачи.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/01/19/61e8116822601d64798b45bb.html
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 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
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