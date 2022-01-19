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Сегодня, 22:53

«Сельта» одержала победу в матче с «Осасуной»

Евгений Петров
Корреспондент
«Сельта» — «Осасуна» — 2:0.
Фото Getty Images

«Сельта» победила «Осасуну» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Голы забивали Уго Мальо и Санти Мина.

«Сельта» набрала 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Осасуны» 25 очков и 13-е место.

Испания. Лига 1. 21-й тур
19 янв, 21:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:0
Осасуна
Голы
Мальо, 29 (1:0), Мина, 38 (2:0)
Сельта
Дитуро Мальо Араухо Айду Галан Суарес (Тапия, 60 ) Бельтран (Окай Йокушлу, 79 ) Аспас Серви (Нолито, 79 ) Мина (Тиагу Гальярду, 70 ) Мендес (Солари, 70 )
Осасуна
Эррера Видаль Крус Хосе Анхель (Торрес, 78) Дуфур Монкайола Брашанац Гарсия (Санчес, 79) Торро (Авила, 68) Барха (Бенито, 78) Будимир (Кике Гарсия, 68)
Предупреждения
Галан 31  -  Бенито 84, Видаль 90
Судьи
Вега

ФК Осасуна
ФК Сельта
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
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Валенсия

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