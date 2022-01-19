«Сельта» одержала победу в матче с «Осасуной»

«Сельта» победила «Осасуну» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Голы забивали Уго Мальо и Санти Мина.

«Сельта» набрала 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Осасуны» 25 очков и 13-е место.