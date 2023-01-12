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Сегодня, 09:20

«Бетис» готов расстаться с Иглесиасом

Виктория Кравченко
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Президент «Бетиса» Анхель Аро сообщил, что клуб готов расстаться с Борхой Иглесиасом.

«У меня великолепные отношения с «Атлетико», но официального предложения еще не поступало, потому что они ждут подвижек. Если этот момент наступит, мы сядем и поговорим, но мы всегда учитываем и [интересы] игрока», — цитирует Аро Mundo Deportivo.

В этом сезоне 29-летний испанец провел 15 матчей в ла лиге, забив 8 голов и сделав 2 ассиста.

ФК Бетис
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Атлетик 16 7 5 4 24-14 26
8
 Осасуна 16 7 3 6 16-16 24
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 - : -
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 - : -
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 - : -
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 9
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 9 2 1
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