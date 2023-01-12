«Бетис» готов расстаться с Иглесиасом

Президент «Бетиса» Анхель Аро сообщил, что клуб готов расстаться с Борхой Иглесиасом.

«У меня великолепные отношения с «Атлетико», но официального предложения еще не поступало, потому что они ждут подвижек. Если этот момент наступит, мы сядем и поговорим, но мы всегда учитываем и [интересы] игрока», — цитирует Аро Mundo Deportivo.

В этом сезоне 29-летний испанец провел 15 матчей в ла лиге, забив 8 голов и сделав 2 ассиста.