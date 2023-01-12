Реднапп: «Пиковый Бэйл был лучшим в мире после Месси и Роналду»

Экс-тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал решение Гарета Бэйла завершить карьеру. Он признался, что в последнее время футболист был уже не в той форме, которой его привыкли видеть.

«Он провел фантастическую карьеру. На пике Гарет уступал только двоим: Месси и Роналду. Он никогда не был одержим футболом, но все давалось ему легко благодаря природному дару», — цитирует Stats Perform Реднаппа.

33-летний валлиец сообщил о своем решении 9 января. Ранее нападающий играл за «Реал» и «Тоттенхэм».