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Реднапп: «Пиковый Бэйл был лучшим в мире после Месси и Роналду»

Гарри Реднапп прокомментировал решение Гарета Бэйла завершить карьеру
Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал решение Гарета Бэйла завершить карьеру. Он признался, что в последнее время футболист был уже не в той форме, которой его привыкли видеть.

«Он провел фантастическую карьеру. На пике Гарет уступал только двоим: Месси и Роналду. Он никогда не был одержим футболом, но все давалось ему легко благодаря природному дару», — цитирует Stats Perform Реднаппа.

33-летний валлиец сообщил о своем решении 9 января. Ранее нападающий играл за «Реал» и «Тоттенхэм».

Гарет Бэйл
Харри Реднапп
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 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
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 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
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 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
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 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
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Сельта – Вильярреал
 - : -
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 - : -
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 - : -
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Осасуна – Мальорка
 - : -
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 - : -
15.01 16:00
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 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
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