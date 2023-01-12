Гаттузо: «Я очень горжусь «Валенсией». Мы должны продолжать в том же духе»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка Испании от «Реала» (1:1, пенальти — 3:4).

«Я очень горжусь командой и той игрой, которую мы показали. Это путь, по которому мы должны идти. Мы должны продолжать в том же духе, потому что у нас молодая команда, у которой есть свои качества, свой менталитет. Сегодня мы продемонстрировали это на поле. Мы отыграли 120 минут против великолепной команды, с отличными игроками и сильным тренером», — приводит слова Гаттузо пресс-служба «Валенсии».

«Реал», переигравший «Валенсию», сыграет с победителем полуфинального матча «Барселона» — «Бетис», который пройдет сегодня, 12 января, начало — 22.00 мск.