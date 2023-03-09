Дибала назвал игроков ла лиги, которыми восхищается
Форвард «Ромы» Паоло Дибала рассказал, что часто смотрит матчи чемпионата Испании. Футболист также назвал игроков, которыми восхищается в ла лиге.
«Я всегда смотрю Ла Лигу. Мне очень нравятся Гави и Педри, и я всегда восхищался Иньестой. Мне очень нравится такой стиль игры. Также мне нравится Бензема за качество и игры и движение внутри поля, и в последнее время восторгаюсь Винисиусом, который делает вещи невероятным образом», — цитирует Дибалу Marca.
Сам Дибала никогда не играл в клубах ла лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|24
|20
|2
|2
|46-8
|62
|
2
|Реал
|24
|16
|5
|3
|47-18
|53
|
3
|Атлетико
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|
4
|Р. Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|
5
|Бетис
|24
|12
|5
|7
|32-25
|41
|
6
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|
7
|Р. Вальекано
|24
|9
|8
|7
|29-25
|35
|
8
|Осасуна
|24
|9
|7
|8
|22-23
|34
|
9
|Атлетик
|24
|9
|6
|9
|33-26
|33
|
10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|
11
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|
12
|Сельта
|24
|7
|7
|10
|26-34
|28
|
13
|Эспаньол
|24
|6
|9
|9
|30-36
|27
|
14
|Вальядолид
|24
|8
|3
|13
|18-34
|27
|
15
|Кадис
|24
|6
|8
|10
|18-35
|26
|
16
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|
17
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|
18
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-32
|25
|
19
|Валенсия
|24
|6
|5
|13
|27-28
|23
|
20
|Эльче
|24
|2
|6
|16
|18-48
|12
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.03
|23:00
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|11.03
|16:00
|
Реал – Эспаньол
|- : -
|11.03
|18:15
|
Эльче – Вальядолид
|- : -
|11.03
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|- : -
|11.03
|23:00
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|12.03
|16:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|12.03
|18:15
|
Севилья – Альмерия
|- : -
|12.03
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|12.03
|23:00
|
Атлетик – Барселона
|- : -
|13.03
|23:00
|
Жирона – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|19
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|16
|2
|2
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