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«Уэска» обыграла «Леванте» в чемпионате Испании

2 апреля 2021, 23:56
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«Уэска» в гостях обыграла «Леванте» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей дубль оформил форвард Рафаэль Мир.

После 29 туров ла лиги «Уэска» занимает 18-е место в турнирной таблице, «Леванте» располагается на 10-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

29-й тур

«Леванте» — «Уэска» — 0:2 (0:1)

Голы: Мир, 15 (0:1). Мир, 54 (0:2).

«Леванте»: А.Фернандес, Дуарте (Малса, 70), Клерк, Везу, Пьер, Сон (Гомес, 59), Рочина, Радойя (Дукуре, 80), Рохер (Леон, 79), Моралес (Барди, 70), Де Фрутос.

«Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас (Вавро, 43), Инсуа, Маффео (Педро Лопес, 64), Галан, Москера (Думбья, 74), Сеоане, Рамирес (Эскриче, 63), Мир, Феррейро (Микель Рико, 73).

Предупреждения: Пулидо, 14. Сон, 34. Сеоане, 49. Рочина, 60.

Судья: Фигероа Васкес (Испания).

2 апреля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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