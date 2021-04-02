«Уэска» обыграла «Леванте» в чемпионате Испании
«Уэска» в гостях обыграла «Леванте» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей дубль оформил форвард Рафаэль Мир.
После 29 туров ла лиги «Уэска» занимает 18-е место в турнирной таблице, «Леванте» располагается на 10-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
29-й тур
«Леванте» — «Уэска» — 0:2 (0:1)
Голы: Мир, 15 (0:1). Мир, 54 (0:2).
«Леванте»: А.Фернандес, Дуарте (Малса, 70), Клерк, Везу, Пьер, Сон (Гомес, 59), Рочина, Радойя (Дукуре, 80), Рохер (Леон, 79), Моралес (Барди, 70), Де Фрутос.
«Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас (Вавро, 43), Инсуа, Маффео (Педро Лопес, 64), Галан, Москера (Думбья, 74), Сеоане, Рамирес (Эскриче, 63), Мир, Феррейро (Микель Рико, 73).
Предупреждения: Пулидо, 14. Сон, 34. Сеоане, 49. Рочина, 60.
Судья: Фигероа Васкес (Испания).
2 апреля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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