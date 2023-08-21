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Сегодня, 08:16

Тер Штеген высказался о судействе в матче с «Кадисом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о судействе матча 2-го тура ла лиги с «Кадисом» (2:0).

«Подошел к судье без криков и бега, чтобы просто поговорить с ним. Я разговаривал с судьей уважительно, но он показал мне карточку — я не понимаю этого. Многие карточки не имеют смысла. Возможность поговорить с арбитром должна быть всегда», — сказал тер Штегена на пресс-конференции.

После двух туров «Барселона» занимает пятую строчку в турнирной таблице ла лиги, набрав четыре очка. Лидирует — «Реал» (шесть очков).

Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
ФК Кадис
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 И В Н П +/- О
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 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
3
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
4
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
5
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
6
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
7
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
8
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
9
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
10
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
11
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
12
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
14
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
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 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
16
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
17
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
18
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
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 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
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Мальорка – Вильярреал
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Жирона – Хетафе
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Барселона – Кадис
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Рафинья

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