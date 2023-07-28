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Беллингем доволен адаптацией в «Реале»

Виктория Кравченко
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мыслями об адаптации в новой команде.

«Получаю удовольствие от своей роли. С «Миланом» я провел достойный матч, с «Манчестер Юнайтед» тоже. Хочу сохранить этот ритм и войти с ним в сезон», — цитирует Беллингема Sky Sports.

В следующем товарищеском матче «Реал» сыграет против «Барселоны» (30 июля), а «Манчестер Юнайтед» встретится с дортмундской «Боруссией» (31 июля).

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» этим летом.

Мадридский клуб заплатил за 20-летнего англичанина 103 миллиона евро и подписал с ним контракт до конца июня 2029 года.

Джуд Беллингем
ФК Реал
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