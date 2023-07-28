Иско о переходе в «Бетис»: «Было легко принять предложение»
Новичок «Бетиса» Иско прокомментировал подписание контракта с севильцами.
«Футбол — мое любимое занятие, которое приносит мне огромное удовольствие и помогает быть собой. Настало время показать, что я еще на многое способен, что у меня есть амбиции и желание побеждать. Надеюсь, все получится.
Хоакин (экс-игрок «Бетиса». — Прим. «СЭ») позвонил мне, чтобы убедить перейти в «Бетис», но в этом не было необходимости — я и так был убежден. Мне было легко принять это предложение», — цитирует игрока Mundo Deportivo.
Иско и Хоакин были одноклубниками в «Малаге» с 2011 по 2013 год.
В прошедшем сезоне 31-летний испанец сыграл в 12 матчах за «Севилью» и сделал две результативные передачи.
Ранее хавбек впервые прокомментировал уход из клуба, заявив, что едва не подрался со спортивным директором клуба Мончи.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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|0-0
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12
|Севилья
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|0-0
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13
|Сельта
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|0-0
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14
|Кадис
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|0-0
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15
|Хетафе
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|0-0
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16
|Валенсия
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|0-0
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17
|Альмерия
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|0-0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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|0-0
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20
|Алавес
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|0-0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
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