В «Реале» довольны подготовкой Тчуамени к новому сезону

Тренерский штаб «Реала» впечатлен состоянием хавбека Орельена Тчуамени, сообщает Diario AS.

По данным источника, в клубе верят в 23-летнего игрока. Тренеры видят его прогресс по ходу предсезонной подготовки. Руководство высоко оценивает физическую форму хавбека.

В прошлом году 23-летний футболист перешел в «Реал» из «Монако» за 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл за мадридский клуб 50 матчей и отдал 4 результативных паса. Контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро.