«Барселону» могут оштрафовать на 300 евро за переговоры с Гризманном

«Барселона» может быть оштрафована всего на 300 евро за то, что вела переговоры с Антуаном Гризманном, когда у того был действующий контракт с «Атлетико». Как сообщает El Mundo Deportivo, такую сумму штрафа рассматривает суд, в который обратился мадридский клуб. При этом рассматривается альтернативное наказание — проведение одного матча «Барселоной» без зрителей, поскольку сумма штрафа слишком невелика.

Напомним, что Гризманн перешел в «Барселону» минувшим летом за 120 миллионов евро — такова была сумма отступных за француза, но переговоры с ним каталонцы начали еще в конце прошлого сезона.