«Барселоне» предложили создать команду по франшизе в Катаре

На прошлой неделе делегация «Барселоны» во главе с президентом клуба Жоаном Лапортой встретилась в Дохе с представителями катарского холдинга Baladi.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцам предложили создать команду по франшизе в Катаре. В перспективе планируется привлечение к этой инициативе другие европейские топ-клубы.

В данный момент предложение изучается на предмет юридических несоответствий. В перспективе его реализация может принести «Барселоне» дополнительный доход.

Также Лапорта побывал в Саудовской Аравии, где обсуждалась возможность создания в стране Суперлиги, где «Барселона» и «Ювентус» могли бы соревноваться в случае санкций УЕФА.