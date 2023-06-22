40-летний Рейна продлил контракт с «Вильярреалом»

«Вильярреал» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипероми Пепе Рейной.

Новое соглашение 40-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2023/24.

Рейна выступал за «Вильярреал» с 2002 по 2005 год, затем вернулся в клуб летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 700 тысяч евро.

В сезоне-2022/23 Рейна провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 38 голов и 8 раз сыграл на ноль.