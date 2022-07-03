«Барселона» заморозила переговоры с «Челси» по Аспиликуэте

«Барселона» приостановила переговоры по возможному трансферу защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты, сообщает Sport.es.

Лондонский клуб настаивает на том, что контракт защитника автоматически продлился еще на сезон, и не хочет его отпускать. По этой причине стартовая цена Аспиликуэты высока, «Барса» не готова удовлетворить требования «Челси».

Так что основная цель для каталонцев — защитник «Челси» Маркос Алонсо.

В прошлом сезоне Аспиликуэта провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.