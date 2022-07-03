«Барселона» заморозила переговоры с «Челси» по Аспиликуэте
«Барселона» приостановила переговоры по возможному трансферу защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты, сообщает Sport.es.
Лондонский клуб настаивает на том, что контракт защитника автоматически продлился еще на сезон, и не хочет его отпускать. По этой причине стартовая цена Аспиликуэты высока, «Барса» не готова удовлетворить требования «Челси».
Так что основная цель для каталонцев — защитник «Челси» Маркос Алонсо.
В прошлом сезоне Аспиликуэта провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
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2
|Барселона
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|0
|0-0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
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|0-0
|0
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7
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|0
|0
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8
|Атлетик
|0
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|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
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|0
Результаты / календарь
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38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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