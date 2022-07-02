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«Барселона» и «Челси» близки по договоренности по переходу Маркоса Алонсо

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Маркос Алонсо должен перейти в «Барселону» этим летом. Клубы близки по договоренности по трансферу 31-летнего испанца, сообщает Sport.es.

Примерная сумма сделки составит около 10 миллионов евро. Сам футболист уже не раз заявлял о желание перейти в каталонский клуб.

В сезоне-2021/22 Алонсо забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 46 матчах за «Челси».

Напомним, что контракт защитника с командой Томаса Тухеля истекает в конце следующего сезона.

Маркос Алонсо
ФК Барселона
ФК Челси
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