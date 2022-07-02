«Барселона» и «Челси» близки по договоренности по переходу Маркоса Алонсо
Защитник «Челси» Маркос Алонсо должен перейти в «Барселону» этим летом. Клубы близки по договоренности по трансферу 31-летнего испанца, сообщает Sport.es.
Примерная сумма сделки составит около 10 миллионов евро. Сам футболист уже не раз заявлял о желание перейти в каталонский клуб.
В сезоне-2021/22 Алонсо забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 46 матчах за «Челси».
Напомним, что контракт защитника с командой Томаса Тухеля истекает в конце следующего сезона.
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2
|Барселона
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
7
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|0
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|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
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|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
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|
10
|Осасуна
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|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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