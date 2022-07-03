Нападающий Данжума не хочет переходить из «Вильярреала» в «Вест Хэм»

Нападающий испанского «Вильярреала» Арно Данжума входит в сферу интересов «Вест Хэма». Испанский клуб готов продать футболиста, но сам игрок не горит желанием переходить в лондонский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сумма отступных за игрока составляет 40 миллионов фунтов стерлингов. Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

В прошедшем сезоне Данжума в 34 матчах во всех турнирах забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

Соглашение футболиста с испанским клубом истекает в 2026 году.