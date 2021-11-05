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«Барселона» выплатит «Аль-Садду» 5 миллионов евро отступных, если Хави не договорится о бесплатном уходе

13:20
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Переход главного тренера Хави Эрнандеса из «Аль-Садда» в «Барселону» находится в завершающей стадии, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 5 ноября Хави проведет новую встречу с владельцем катарского клуба шейхом Мохаммедом бин Хамад аль-Тани.

Отмечается, что если тренер не сможет договориться с шейхом о бесплатном уходе из клуба, то «Барселона» выплатит за него 5 миллионов евро отступных.

Хави является воспитанником «Барселоны». Испанец играл за основную команду каталонского клуба с 1997 по 2015 год. В 2015-м он перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона и завершил карьеру, став главным тренером в 2019-м.

Ранее сообщалось, что «Барселона» представит Хави в качестве главного тренера 5 ноября.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211105/1001708854/xavi-sera-manana-barca.html

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