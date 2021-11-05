«Барселона» выплатит «Аль-Садду» 5 миллионов евро отступных, если Хави не договорится о бесплатном уходе
Переход главного тренера Хави Эрнандеса из «Аль-Садда» в «Барселону» находится в завершающей стадии, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 5 ноября Хави проведет новую встречу с владельцем катарского клуба шейхом Мохаммедом бин Хамад аль-Тани.
Отмечается, что если тренер не сможет договориться с шейхом о бесплатном уходе из клуба, то «Барселона» выплатит за него 5 миллионов евро отступных.
Хави является воспитанником «Барселоны». Испанец играл за основную команду каталонского клуба с 1997 по 2015 год. В 2015-м он перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона и завершил карьеру, став главным тренером в 2019-м.
Ранее сообщалось, что «Барселона» представит Хави в качестве главного тренера 5 ноября.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211105/1001708854/xavi-sera-manana-barca.html
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