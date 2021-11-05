Хави хочет, чтобы «Барселона» реформировала медицинский штаб и приобрела полузащитника
Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес выдвинул «Барселоне» ряд условий, которые нужно выполнить после его назначения, сообщает Diario Sport со ссылкой на Onze.
По информации источника, Хави хочет, чтобы в «Барселону» вернулся доктор Рикард Прун, ушедший из каталонского клуба в 2020 году после 25 лет работы.
Также тренер рассчитывает, что в каталонский клуб перейдут все семь его помощников из «Аль-Садда».
Помимо этого, 41-летний испанец требует, чтобы «Барселона» приобрела полузащитника. Один из вариантов — хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.
Хави является воспитанником «Барселоны». Испанец играл за основную команду каталонского клуба с 1997 по 2015 год. В 2015-м он перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона и завершил карьеру, став главным тренером в 2019-м.
Ранее сообщалось, что «Барселона» представит Хави в качестве главного тренера 5 ноября.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/tres-peticiones-xavi-barca-12688811
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