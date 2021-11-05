Хави хочет, чтобы «Барселона» реформировала медицинский штаб и приобрела полузащитника

Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес выдвинул «Барселоне» ряд условий, которые нужно выполнить после его назначения, сообщает Diario Sport со ссылкой на Onze.

По информации источника, Хави хочет, чтобы в «Барселону» вернулся доктор Рикард Прун, ушедший из каталонского клуба в 2020 году после 25 лет работы.

Также тренер рассчитывает, что в каталонский клуб перейдут все семь его помощников из «Аль-Садда».

Помимо этого, 41-летний испанец требует, чтобы «Барселона» приобрела полузащитника. Один из вариантов — хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

Хави является воспитанником «Барселоны». Испанец играл за основную команду каталонского клуба с 1997 по 2015 год. В 2015-м он перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона и завершил карьеру, став главным тренером в 2019-м.

Ранее сообщалось, что «Барселона» представит Хави в качестве главного тренера 5 ноября.