«Барселона» выходила на контакт с агентом Гозенса

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс находится в сфере интересов «Барселоны». Каталонцы связывались с агентом игрока, сообщает журналист Флориан Плеттенберг,

«Аталанта» намерена выручить за 26-летнего немца как минимум 35 миллионов евро.

Несколько недель назад бергамаски активировали опцию продления контракта с Гозенсом до 2023 года. В соглашении сумма отступных не предусмотрена.

В минувшем сезоне серии А Гозенс провел 32 игры и забил 11 голов.