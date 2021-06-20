«Барселона» выходила на контакт с агентом Гозенса
18:07
Защитник «Аталанты» Робин Гозенс находится в сфере интересов «Барселоны». Каталонцы связывались с агентом игрока, сообщает журналист Флориан Плеттенберг,
«Аталанта» намерена выручить за 26-летнего немца как минимум 35 миллионов евро.
Несколько недель назад бергамаски активировали опцию продления контракта с Гозенсом до 2023 года. В соглашении сумма отступных не предусмотрена.
В минувшем сезоне серии А Гозенс провел 32 игры и забил 11 голов.
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