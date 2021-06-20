Месси согласовал последние детали нового контракта с «Барселоной»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси останется в клубе. Он согласовал последние детали нового контракта, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Соглашение будет рассчитано до 2023 года.

По данным источника, в контракте Месси с «Барсой» предусмотрена зарплата в 60 миллионов евро за сезон до уплаты налогов — примерно 35 миллионов «чистыми», что на 53 миллиона меньше, чем по предыдущему контракту.

При этом соглашение предусматривает, что по окончании сезона-2022/23 аргентинец перейдет в «Интер Майами» — клуб MLS, принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Там он должен будет провести еще два сезона, а его зарплата останется прежней.

33-летний аргентинец выступает за клуб из Барселоны с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.