Паулиньо может вернуться в «Барселону»
19:48
Полузащитник Паулиньо может вернуться в «Барселону». 32-летний бразилец покинул китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» и находится в статусе свободного агента, сообщает O Globo.
Паулиньо выступал за «Гуанчжоу» с 2015 по 2017 годы. Потом «Барселона» арендовала хавбека на год с опцией обязательного выкупа игрока по окончании срока действия арендного соглашения. Однако так и не стала выкупать на него права.
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