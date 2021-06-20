Полузащитник Паулиньо может вернуться в «Барселону». 32-летний бразилец покинул китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» и находится в статусе свободного агента, сообщает O Globo.

Паулиньо выступал за «Гуанчжоу» с 2015 по 2017 годы. Потом «Барселона» арендовала хавбека на год с опцией обязательного выкупа игрока по окончании срока действия арендного соглашения. Однако так и не стала выкупать на него права.