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Паулиньо может вернуться в «Барселону»

19:48
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Полузащитник Паулиньо может вернуться в «Барселону». 32-летний бразилец покинул китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» и находится в статусе свободного агента, сообщает O Globo.

Паулиньо выступал за «Гуанчжоу» с 2015 по 2017 годы. Потом «Барселона» арендовала хавбека на год с опцией обязательного выкупа игрока по окончании срока действия арендного соглашения. Однако так и не стала выкупать на него права.

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