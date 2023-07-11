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Сегодня, 14:41

«Барселона» ведет переговоры с тер Штегеном о сокращении зарплаты

Виктория Кравченко
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«Барселона» намерена договориться с голкипером команды Марком-Андре тер Штегеном о сокращении заработной платы, пишет La Vanguardia. У клуба сейчас финансовые проблемы, поэтому руководство ищет возможность сокращения расходов.

В сезоне-2022/23 тер Штеген провел 24-й матч на ноль в сезоне ла лиги. Немец стал рекордсменом «Барселоны» по этому показателю. Контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2025 года.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
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5
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
13.08 18:30
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 - : -
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