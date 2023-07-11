«Барселона» хочет продлить контракт с тер Штегеном до 2028 года

«Барселона» ведет переговоры с вратарем Марком-Андре тер Штегеном по продлению контракта до 2028 года, сообщает Marca.

Ранее стало известно, что каталонцы предлагают 31-летнему немцу соглашение с пониженной зарплатой.

В сезоне-2022/23 тер Штеген провел 24-й матч на ноль в сезоне ла лиги. Немец стал рекордсменом «Барселоны» по этому показателю. Контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2025 года.