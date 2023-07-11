Артур Мело — о Хави: «Восхищаюсь им как тренером. «Барселона» в хороших руках»
Полузащитник «Ювентуса» и бывший игрок «Барселоны» Артур Мело высоко оценил работу Хави во главе каталонского клуба.
«Он нравится мне как тренер, он проделал потрясающую работу. Он восстановил имидж «Барселоны», знает, что нравится болельщикам — красивая игра, владение мячом, агрессивность. Я восхищался им как игроком и теперь восхищаюсь как тренером. У меня не было возможности поиграть с ним, но я с удовольствием поиграл бы под его руководством. Команда в хороших руках. Хави показал, что в нем не ошиблись, и «Барса» снова становится собой», — приводит слова Мело Diario Sport.
«Барселона» с 88 очками стала чемпионом Испании в прошедшем сезоне. Кроме того, каталонцы вылетели из группы Лиги чемпионов и уступили «Манчестер Юнайтед» (2:2, 1:2) в 1/16 Лиги Европы.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -