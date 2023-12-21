21 декабря «Реал Сосьедад» в гостях на стадионе «Нуэво Мирандилья» встретится с «Кадисом» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Кадис» — «Реал Сосьедад» можно будет по подписке на стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 20.45 мск. Встречу прокомментирует Владислав Батурин. Следите за ключевыми событиями игры ла лиги в матч-центре «СЭ».

«Кадис» находится на 17-м месте с 14 очками в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» тренера Иманоля Альгуасиля располагается на шестой строчке с 30 баллами.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит игру с «Кадисом» из-за повреждения.

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