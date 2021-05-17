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«Барселона» стала первой командой, которой удалось выиграть женскую и мужскую Лигу чемпионов

07:10
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«Барселона» — первая команда, которой удалось выиграть женскую и мужскую Лигу чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Накануне каталонский клуб стал победителем женской Лиги чемпионов. В финале «Барселона» обыграла «Челси» со счетом 4:0.

Женская команда сине-гранатовых впервые в своей истории стала победителем Лиги чемпионов. Этот турнир среди женщин проводится с 2001 года.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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