«Барселона» стала первой командой, которой удалось выиграть женскую и мужскую Лигу чемпионов

«Барселона» — первая команда, которой удалось выиграть женскую и мужскую Лигу чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Накануне каталонский клуб стал победителем женской Лиги чемпионов. В финале «Барселона» обыграла «Челси» со счетом 4:0.

Женская команда сине-гранатовых впервые в своей истории стала победителем Лиги чемпионов. Этот турнир среди женщин проводится с 2001 года.