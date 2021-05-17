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Куман: «Надеемся, Месси не провел свой последний матч за «Барселону»

06:35
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после матча 37-го тура ла лиги с «Сельтой» (1:2) высказался о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

«Надеемся, это не был последний матч Месси. Он все еще лучший игрок в мире. Он забил 30 голов в сезоне.

Мы надеемся, что Месси останется с нами. Сомневаюсь, что найдется тот, кто будет способен столько забить», — цитирует Кумана AS.

Контрак 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2021 года. «Барселона» уже потеряла шансы на чемпионство и может рассчитывать только на третье место.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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