Куман: «Надеемся, Месси не провел свой последний матч за «Барселону»
06:35
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после матча 37-го тура ла лиги с «Сельтой» (1:2) высказался о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.
«Надеемся, это не был последний матч Месси. Он все еще лучший игрок в мире. Он забил 30 голов в сезоне.
Мы надеемся, что Месси останется с нами. Сомневаюсь, что найдется тот, кто будет способен столько забить», — цитирует Кумана AS.
Контрак 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2021 года. «Барселона» уже потеряла шансы на чемпионство и может рассчитывать только на третье место.
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