Альба: «Последняя игра Месси на «Камп Ноу»? Надеюсь, что нет»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о поражении своей команды в матче 37-го тура ла лиги с «Сельтой» (1:2).

«Первый тайм хорошо прошел, атаки почти не доходили до нас. Но потом все вышло из-под контроля. Мы сошли с ума. Обидно, что не удалось выиграть четыре матча. Виноваты мы. Последняя игра Месси на «Камп Ноу»? Надеюсь, что нет», — цитирует Альбу AS.

Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2021 года. «Барселона» уже потеряла шансы на чемпионство и может рассчитывать только на третье место.