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«Барселона» стала победителем женской Лиги чемпионов

00:22

«Барселона» в финале женской Лиги чемпионов обыграла «Челси» со счетом 4:0.

Для каталонской команды это первая победа в Лиге чемпионов. В сезоне-2018/19 испанки дошли до финала турнира.

Ранее каталонская команда стала чемпионом Испании и обладателем Кубка страны.

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