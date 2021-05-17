«Барселона» стала победителем женской Лиги чемпионов
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«Барселона» в финале женской Лиги чемпионов обыграла «Челси» со счетом 4:0.
Для каталонской команды это первая победа в Лиге чемпионов. В сезоне-2018/19 испанки дошли до финала турнира.
Ранее каталонская команда стала чемпионом Испании и обладателем Кубка страны.
? SOM CAMP1ONES D'EUROPA! ??— FC Barcelona Femen? (@FCBfemeni) May 16, 2021
? ?SOMOS CAMPEONAS DE EUROPA!
? WE ARE THE CHAMP1ONS!#JuguemComSom #WePlayAsWeAre#JugamosComoSomos pic.twitter.com/5XdgM5rEHt
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