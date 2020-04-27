«Барселона» разрешит футболистам не играть, если они не уверены, что не заразятся коронавирусом

«Барселона» не будет торопить своих игроков после паузы, связанной с пандемией коронавируса, сообщает Sport.es. Ранее президент испанской ла лиги Хавьер Тебас заявил, что клубы будут наказаны техническим поражением, если откажутся проводить матчи.

«Барселона» ставит здоровье своих игроков на первое место и не собирается принуждать их возвращаться к матчам, если они не уверены, что не заразятся коронавирусом. Руководство ла лиги не одобряет эту позицию, но принимает ее. За ситуацией следят еще шесть клубов, которые ждут официального заявления каталонцев.

Медики «Барселоны» отметили, что еще есть высокий риск заражения. Руководство каталонцев ожидает, что будут созданы соответствующие санитарные условия.

По последним данным, в мире зарегистрированы 2 962 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 205 936 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 861 590 человек выздоровели за время пандемии.