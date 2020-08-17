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«Барселона» проведет экстренное собрание руководства и сделает заявление для СМИ

00:35
Кике Сетьен. Фото KCH Comunicacion.
Кике Сетьен. Фото KCH Comunicacion.
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Как сообщил в своем Twitter журналист Хуан Аранго, сегодня «Барселона» сделает заявление для прессы. Ожидается, что это произойдет в 13.00 по местному времени (12.00 по Москве). Перед этим пройдет экстренное собрание руководства.

О том, что будет говориться в заявлении, не сообщается. Ранее появилась информация, что главный тренер «Барсы» Кике Сетьен будет уволен после разгрома от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В сезоне-2019/20 сине-гранатовые заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Кубке страны «Барселона» вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв «Атлетику».

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