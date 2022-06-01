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Сегодня, 13:09

«Барселона» просит за де Йонга 85 миллионов евро, «МЮ» настаивает на меньшей сумме

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с «Барселоной» о возможном переходе полузащитника Френки де Йонга, передает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонцы просят за игрока 85 миллионов евро. «МЮ» планирует снизить сумму трансфера во время переговоров. Сам де Йонг хочет остаться в «Барселоне». Однако каталонцы намерены продать голландца в связи с финансовыми проблемами.

Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 32 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
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22.05 21:00
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22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
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22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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 1 : 0
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Винисиус Жуниор

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Реал

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Барселона

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