«Барселона» просит за де Йонга 85 миллионов евро, «МЮ» настаивает на меньшей сумме

«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с «Барселоной» о возможном переходе полузащитника Френки де Йонга, передает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонцы просят за игрока 85 миллионов евро. «МЮ» планирует снизить сумму трансфера во время переговоров. Сам де Йонг хочет остаться в «Барселоне». Однако каталонцы намерены продать голландца в связи с финансовыми проблемами.

Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 32 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.