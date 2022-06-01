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Сегодня, 12:25

Бэйл объявил об уходе из «Реала»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Гарет Бэйл.
Фото Reuters

Нападающий Гарет Бэйл объявил об уходе из «Реала». 32-летний валлиец выступал за мадридский клуб с 2013 года.

«Я пишу это, чтобы поблагодарить всех партнеров по команде, прошлых и нынешних, а также тренеров, сотрудников «Реала» и болельщиков, которые меня поддерживали, — написал Бэйл в соцсетях. — Я пришел в «Реал» девять лет назад совсем молодым игроком, который хотел воплотить мечту в жизнь и выступать за этот клуб. Я хотел играть в футболке «Реала», с эмблемой «Реала» на груди, играть на «Сантьяго Бернабеу», завоевывать кубки и быть часть чего-то великого. Сейчас я могу оглянуться назад и честно сказать, что мечта действительно стала явью и даже больше. Быть частью «Реала» и достичь всего, что мы достигли, — невероятный опыт, и я никогда этого не забуду. Это было честью для меня. Спасибо!»

В составе «Реала» нападающий три раза выиграл чемпионат Испании, по одному разу — кубок и Суперкубок Испании, пять раз — Лигу чемпионов, два раза — суперкубок УЕФА и четыре раза — клубный чемпионат мира.

Гарет Бэйл
Футбол
ФК Реал
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1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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Карим Бензема

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