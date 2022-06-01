Бэйл объявил об уходе из «Реала»

Нападающий Гарет Бэйл объявил об уходе из «Реала». 32-летний валлиец выступал за мадридский клуб с 2013 года.

«Я пишу это, чтобы поблагодарить всех партнеров по команде, прошлых и нынешних, а также тренеров, сотрудников «Реала» и болельщиков, которые меня поддерживали, — написал Бэйл в соцсетях. — Я пришел в «Реал» девять лет назад совсем молодым игроком, который хотел воплотить мечту в жизнь и выступать за этот клуб. Я хотел играть в футболке «Реала», с эмблемой «Реала» на груди, играть на «Сантьяго Бернабеу», завоевывать кубки и быть часть чего-то великого. Сейчас я могу оглянуться назад и честно сказать, что мечта действительно стала явью и даже больше. Быть частью «Реала» и достичь всего, что мы достигли, — невероятный опыт, и я никогда этого не забуду. Это было честью для меня. Спасибо!»

В составе «Реала» нападающий три раза выиграл чемпионат Испании, по одному разу — кубок и Суперкубок Испании, пять раз — Лигу чемпионов, два раза — суперкубок УЕФА и четыре раза — клубный чемпионат мира.