«Барселона» приостановила переговоры о трансфере Ольмо

«Барселона» приостановила переговоры о трансфере полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает Diario Sport.

По информации источника, п редставители каталонского клуба перенесли встречу с агентом 23-летнего испанца, которая должна была состояться на этой неделе.

Отмечается, что приоритетом «Барселоны» является хавбек «Манчестер Сити» Ферран Торрес.

В нынешнем сезоне Ольмо провел шесть матчей за «Лейпциг» и отметился одной результативной передачей. На счету 21-летнего Торреса три гола и одна передача в семи встречах за «Манчестер Сити».