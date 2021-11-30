«Барселона» приостановила переговоры о трансфере Ольмо
13:49
«Барселона» приостановила переговоры о трансфере полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает Diario Sport.
По информации источника, представители каталонского клуба перенесли встречу с агентом 23-летнего испанца, которая должна была состояться на этой неделе.
Отмечается, что приоритетом «Барселоны» является хавбек «Манчестер Сити» Ферран Торрес.
В нынешнем сезоне Ольмо провел шесть матчей за «Лейпциг» и отметился одной результативной передачей. На счету 21-летнего Торреса три гола и одна передача в семи встречах за «Манчестер Сити».
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-avanza-dani-olmo-12921477
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