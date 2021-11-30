Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, за кого отдал бы свой голос в голосовании за «Золотой мяч».

«Я бы проголосовал за Бензема, — приводит слова Анчелотти Diario Sport. — Второй — Винисиус, третий — Модрич. Это личное мнение, но я не могу сказать иначе».

#RealMadrid?



?Ancelotti, en rueda de prensa: «Primero habr?a votado a Benzema, segundo a Vinicius, tercero a Modric... Es una opini?n personal, pero no puedo decir otra cosa. Mi voto habr?a sido para Karim» #EnDirecto? https://t.co/JeJsCyibHY — Diario SPORT (@sport) November 30, 2021

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Для 34-летнего аргентинца эта награда стала седьмой в карьере. В 2021 году он выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны», а также стал победителем Кубка Америки в составе национальной команды. Форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема занял четвертое место в голосовании.