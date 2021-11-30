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Анчелотти — о «Золотом мяче»: «Я бы проголосовал за Бензема. Второй — Винисиус, третий — Модрич»

Анчелотти заявил, что проголосовал бы за Бензема в борьбе за «Золотой мяч»
16:10
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, за кого отдал бы свой голос в голосовании за «Золотой мяч».

«Я бы проголосовал за Бензема, — приводит слова Анчелотти Diario Sport. — Второй — Винисиус, третий — Модрич. Это личное мнение, но я не могу сказать иначе».

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Для 34-летнего аргентинца эта награда стала седьмой в карьере. В 2021 году он выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны», а также стал победителем Кубка Америки в составе национальной команды. Форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема занял четвертое место в голосовании.

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Карен Саркисян все материалы автора

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