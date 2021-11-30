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Азар получил мышечную травму и пропустит матч «Реала» с «Атлетико»

13:25
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Полузащитник «Реала» Эден Азар получил мышечную травму, сообщает Goal.com.

По информации источника, 30-летний бельгиец пропустит матч девятого тура чемпионата Испании с «Атлетико».

Напомним, что полузащитник из-за гастроэнтерита не сыграл в 14-м туре с «Гранадой» (4:1), в 15-м туре с «Севильей» (2:1), а также в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:0).

В нынешнем сезоне Азар провел 11 матчей за «Реал» и отметился одной результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/es-co/noticias/hazard-lesionado-que-tiene-cuanto-tiempo-estara-de-baja-y/blt5c83777f7ed0c273

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Карен Саркисян все материалы автора

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