«Барселона» предложит Гави пятилетний контракт с увеличением зарплаты от сезона к сезону

«Барселона» предложит полузащитнику Гави пятилетний контракт с увеличением зарплаты от сезона к сезону, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, в ближайшее время «Барселона» обсудит детали нового соглашения со стороной Гави.

Руководство каталонского клуба уверено в успешном итоге переговоров.

Срок действующего контракта Гави истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 17-летний испанец провел 15 матчей за «Барселону» и отдал одну результативную передачу.