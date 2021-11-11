«Барселона» предложит Гави пятилетний контракт с увеличением зарплаты от сезона к сезону
19:22
«Барселона» предложит полузащитнику Гави пятилетний контракт с увеличением зарплаты от сезона к сезону, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, в ближайшее время «Барселона» обсудит детали нового соглашения со стороной Гави.
Руководство каталонского клуба уверено в успешном итоге переговоров.
Срок действующего контракта Гави истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне 17-летний испанец провел 15 матчей за «Барселону» и отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1458777347767910400?s=20
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю