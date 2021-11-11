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«Барселона» предложит Гави пятилетний контракт с увеличением зарплаты от сезона к сезону

19:22
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«Барселона» предложит полузащитнику Гави пятилетний контракт с увеличением зарплаты от сезона к сезону, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, в ближайшее время «Барселона» обсудит детали нового соглашения со стороной Гави.

Руководство каталонского клуба уверено в успешном итоге переговоров.

Срок действующего контракта Гави истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 17-летний испанец провел 15 матчей за «Барселону» и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1458777347767910400?s=20

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